الوزير والي العاصمة يعاين أشغال إنجاز عدد من مشاريع المخطط الأزرق

قام، الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بزيارة ميدانية إلى مشروع تهيئة الواجهة البحرية بوسط العاصمة.

خلال الزيارة، وقف الوزير بمشروع إعادة تهيئة ساحة الشهداء، التي سيتم عصرنتها مع صيانة شبكة القنوات لمنع تسربات المياه نحو الدهاليز السفلية. كما سيتم إنجاز ممر زجاجي فوق البقايا الأثرية المتواجدة بالموقع. لتمكين الزوار من استكشافها،وقد تلقى السيد الوزير شروحات حول الاجراءت التقنية لسير الأشغال.

وعاين الوزير سير الأشغال الجارية بمنتزه ميناء المسمكة، في شطرها الثاني. أين يتم العمل على إنجاز شرفة كبيرة تربط بين ساحة الشهداء والبحر مباشرة. اضافة إلى إنجاز موقف سيارات يتسع ل 400 مركبة. وأسدى تعليمات لتسريع وتيرة الإنجاز، مع إعداد دراسة لتمديد المشروع على المساحة نحو ساحة “بورسعيد”. و تهيئة واجهات المباني المتواجدة بميناء المسمكة.

هذا ووقف رابحي عند المحطة البحرية، أين تم تهديم المستودعات القديمة التي كانت متواجدة. قصد إنجاز منتزه على الواجهة البحرية، مع ربطه بساحة بورسعيد عبر ممر علوي يتم انجازه حاليا. وسيتضمن المنتزه مطاعم ومقاهي ومساحات مفتوحة.

