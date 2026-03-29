الوزير والي العاصمة يعزي في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال

قدم، الوزير والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، تعازيه لعائلة الفقيد اليامين زروال رئيس الجمهورية الأسبق.

وجاء في رسالة التعزية “على إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، اليامين زروال، يتقدم الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي. باسمه الخاص وباسم إطارات وموظفي ولاية الجزائر، بأصدق عبارات التعازي. وأخلص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وكافة الشعب الجزائري. داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن السلوان”.