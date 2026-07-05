الوزير والي العاصمة يُشرف على مراسم إحياء عيد الإستقلال

أشرف الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، على مراسم رفع العلم الوطني، وهذا صباح اليوم الأحد، بساحة المقاومة بلدية الجزائر الوسطى، بمناسبة إحياء الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال.

وحسب بيان لمصالح ولاية الجزائر العاصمة، جرت المراسم بحضور رئيس مجلس قضاء الجزائر، النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، رئيس المجلس الشعبي الولائي، نواب البرلمان بغرفتيه، أعضاء اللجنة الأمنية، تنظيمات الأسرة الثورية، المنتخبون المحليون، إطارات الولاية، الأسرة الكشفية وفعاليات المجتمع المدني.

وتضمنت المراسم رفع العلم الوطني والاستماع للنشيد “قسما”، مع وضع أكاليل الورود على النصب التذكاري. بالإضافة إلى كلمة الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين. واختتمت المراسم بتلاوة فاتحة الكتاب والترحم على أرواح شهداء الجزائر الأبرار.