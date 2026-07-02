الوزير والي ولاية الجزائر يؤدي واجبه الانتخابي

حل صباح اليوم الخميس، الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بمركز الاقتراع بمدرسة باستور الجزائر الوسطى، أين أدى واجبه الانتخابي.

ويدلي اليوم أزيد من 24 مليون جزائري بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية جديدة. حيث تجرى الانتخابات التشريعية تحت شعار “كن شريكا فاعلا في صناعة القرار… صوت وشارك”.

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