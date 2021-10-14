الوزير يتوعد مدراء الشباب والرياضة

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أنه سيتم من اليوم فصاعدا الشروع في عملية التصفية للمدراء والمسؤولين العاملين بالقطاع كل حسب المهام التي يقوم بها.

وأشار الوزير خلال أول إجتماع له مع مدراء الشباب والرياضة، إلى أن المدراء غير الراغبين في العمل بالقطاع عليهم ترك مناصبهم لكفاءات شبانية أخرى قائلا بصريح العبارة:” لي يشوف روحو راهو داير مزية في الدولة غير يروح ويخلي بلاصة للشباب”.. “نحتاج ناس مناضلين”.

وكشف المسؤول الأول عن القطاع، أنه يجب محاسبة كل المسؤولين على هدر المال العام. مؤكدا أن هناك العديد من المنشآت الرياضية منجزة وفارغة مهملة دون إستخدامها.

ودعا الوزير المدراء بإعادة النظر في قطاعاتهم وأدائهم وسيتم تقييم الاداء من خلال تنفيذ البرامج والتكفل بالمنشآت الشبانية. مؤكدا أن كل الإمكانيات موجودة من أجل الوصول إلى خزان من الأبطال والكفاءات في بلادنا.

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