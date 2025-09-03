الوزير الأول بالنيابة يستقبل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

استقبل الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانغ، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيانٍ لمصالح الوزير الأوّل، شكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين الجزائر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأكد الطرفان على الإرادة المشتركة لتعزيز برامج التعاون في المجالات المتعلقة بتطوير الصناعة وترقية الابتكار والتكوين وتثمين الملكية الفكرية وصون التراث الثقافي.

فضلا عن تنشيط دور مكتب هذه الوكالة الأممية بالجزائر الذي تم تدشينه رسمياً بمناسبة هذه الزيارة.