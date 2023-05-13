الوزير الأول يعزي في وفاة الطيب بلعيز

قدم الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، تعازيه لعائلة الفقيد الطيب بلعيزــ الذي وافته المنية صبيحة اليوم بولاية وهران.

وجاء في نص التعزية عبر حساب الوزير الأول على تويتر:

“ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ وفاة رئيس المجلس الدستوري الٱسبق، الطيب بلعيز، رحمه الله.

بهذا المصاب الجلل، أتقدم لعائلة الفقيد بأخلص التعازي وأصدق المواساة راجياً من المولى عزّ وجل أن يتغمّده برحمته الواسعة، وينعم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون”

هذا وانتقل إلى رحمة الله، اليوم السبت، رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز، عن عمر ناهز 75 سنة.