الوزير الأوّل يستقبل الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج

إستقبل الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان مساء اليوم الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج. ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العربية السياحية، عضو رابطة فنادق قطر الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول📍المحادثات تمحورت حول آفاق التعاون والشراكة الاستثمارية في شتى المجالات لاسيما في قطاع السياحة.

اللقاء جرى بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي.