“الوزير الأوّل يعزي في وفاة الفنان القدير “حزيم

بعث اليوم الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان برسالة تعزية ومواساة لعائلة الفنان الكبير محمد حزيم الذي توفي اليوم عن عمرناهز الـ 70 سنة بالمستشفى العسكري الجهوي لوهران.

وكتيب الوزير الأول عبر حسابه على الفيسبوك “تنطفئ شمعة من شموع الساحة الفنية، برحيل الفنان القدير محمد حزيم،” واكد الوزير الأاول ان المرحوم حزيم ساهم في صنع البسمة ايام العشرية السوداء في البيوت. قائلا:” الذي أدخل البهجة لسنوات إلى بيوت الجزائريين وفي الظروف الحالكة، فكانت أعماله الكوميدية الهادفه فعلًا ذات مغزى وبلا حدود.”

وبهذا المصاب قدم بن عبد الرحمان تعازيه لعائلة الفقيد وقال “تعازي القلبية لعائلة الراحل وللأسرة الفنية، وكل أصدقائه. ”

وتابع الوزير الأول ” أسأل الله جل جلاله أن يرحم روحه الطاهرة، ويهب ذويه الصبر الجميل.”

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انتقل إلى رحمة الله، اليوم الأربعاء، الفنان والممثل صانع البهجة محمد حزيم البالغ من العمر 70 عاما. بالمستشفى العسكري الجهوي لوهران بعد أن ساءت حالته الصحية إثر إصابته بقصور كلوي

الراحل محمد حزيم ممثل جزائري من الفنانين البارزين في مجال الفن. وارتبط اسم محمد حزيم مع فرقة بلا حدود، التي اشتهرت بتمثيلياتها الفكاهية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

وقد كشفت خالدية زوجة الفنان الكوميدي حزيم، أمس الثلاثاء، عن تطورات حالة زوجها الصحية، وهو الذي يتواجد في المستشفى العسكري بوهران.

وفي هذا السياق أكدت خالدية في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”، أنه سيتم التكفل بالوضعية الصحية لزوجها وسيتم نقله يوم غد الخميس الى فرنسا لتلقي العلاج بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما أضافت زوجة حزيم، أنه سيتم التكفل به أيضا من طرف والي ولاية وهران الذي تنقل اليها وشكرته بالمناسبة.

بالمقابل أكدت المتحدثة أنها تقدمت بنداءات عديدة، للتكفل بزوجها منذ أن كان في مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.

الى جانب ذالك، شكرت خالدية، الشعب الجزائري على وقوفه وتضامنه الكبير مع حزيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في هذه المرحلة الصحية الحرجة التي يمر بها زوجها حاليا، داعين له بالشفاء العاجل.