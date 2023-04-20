الوزير الأوّل يهنىء الجزائريين بمناسبة عيد الفطر المبارك

نشر الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان تغريدة عبر حسابه على التويتر يهنىء فيها الجزائريين بحلول عيد الفطر المبارك.

وكتب الوزير الأوّل بالمناسبة “ينقضي الشهر الفضيل ويحل علينا في اجواء من الاخوة و التراحم عيد الفطر المبارك.”

وأضاف أيمن بن عبد الرحمان و”بهذه المناسبة السعيدة اتقدم بٱخلص التهاني و التبريكات للجزائريات و للجزائريين داخل و خارج الوطن وللأمة الإسلامية كافة”

وإختتم الوزر الأوّل التغريدوة “راجيا من الله عز وجل ان يجعل بلدنا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً. كل عام وانتم بالف خير.”