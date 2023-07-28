الوزير الأوّل يجري محادثات مع رئيس دولة مالي ورئيس المرحلة الانتقالية

أجرى الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان اليوم محادثات مع عاصمي غويتا، رئيس دولة مالي ورئيس المرحلة الانتقالية. وذلك على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية ، في أشغال القمة الروسية-الافريقية الثانية، المنعقدة بسانت بطرسبورغ.

وخلال اللقاء نقل الوزير الأول إلى الرئيس المالي التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية وعزمه على مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وحفظ السلم والأمن والاستقرار ودعم التنمية في المنطقة.

كما كان اللقاء فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وتبادل الرؤى حول الوضع الإقليمي وسبل العمل المشترك بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المتعددة التي تعرفها المنطقة.

وفي ختام اللقاء، حمل الرئيس غويتا الوزير الأول نقل تحياته الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.