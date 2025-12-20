الوزير الأول يؤكد من قصر المعارض دعم الدولة للإنتاج المحلي وتشجيعه

الوزير الأول سيفي غريب يلتقي بالعارضين المشاركين في معرض الإنتاج الجزائري الذي ينظم تحت شعار “الجزائر تصنع مستقبلها” بقصر المعارض “صافكس”.

أكد الوزير الأول سيفي غريب خلال زيارته إلى معرض الإنتاج الجزائري أن الدولة ملتزمة بدعم الإنتاج المحلي وتشجيعه.

أوشار الوزير الأول إلى أن هذا خيار استراتيجي يندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، تقليص التبعية للخارج، خلق الثروة ومناصب الشغل.

وخلال الزيارة التقى غريب بالعارضين المشاركين في معرض الإنتاج الجزائري الذي ينظم تحت شعار “الجزائر تصنع مستقبلها” بقصر المعارض “صافكس”.

وبالمناسبة أشاد الوزير الأول بالجهود التي يبذلها المتعاملون الاقتصاديون في مختلف القطاعات وسنواصل مرافقة المنتجين الوطنيين وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.

وهذا بما يسمح بالرفع من جودة المنتوج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الوطنية والدولية يضيف الوزير الاول .

وينظم هذا المعرض تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 28 ديسمبر. وبمشاركة معتبرة لمؤسسات وطنية تنشط في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.