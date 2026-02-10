الوزير الأول يشارك في أشغال اللجنة التوجيهية للنيباد في دورتها الـ43

شارك الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، في اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي “النيباد”.

وجرى هذا الاجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول الأفريقية الأعضاء في اللجنة. إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس بنك التنمية الأفريقي، ورئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.