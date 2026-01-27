الوزير الأول يترأس الدورة الأولى للمجلس الوطني للاستثمار

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، الدورة الأولى للمجلس الوطني للاستثمار، والتي تنعقد في إطار أحكام القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار.

وخصِّص هذا الاجتماع لتقييم الجهاز الوطني لترقية الاستثمار بغرض تعزيز فعاليته. وذلك عملاً بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وبهذه المناسبة، تناول المجلس بالدراسة مدى تنفيذ الأحكام التشريعية المؤطرة لهذا الجهاز. وكذا التدابير الموجهة لتحسينه، لا سيما من خلال تكفل أفضل بتطلعات المستثمرين.

كما تميز الاجتماع بالإطلاق الرسمي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في مجال جاذبية الاستثمار وترقيته وتوجيهه على المديين المتوسط والبعيد.