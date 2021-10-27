الوزير الأول يدشن السفينة الجديدة “باجي مختار 3” غدا الخميس

يشرف غدا الخميس الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان على مراسيم تدشين السفينة الجديدة “باجي مختار 3” المخصصة لنقل المسافرين. وحسب مصالح الوزارة الأولى مراسيم التدشين ستكون بميناء الجزائر.

ووصلت السفينة الجديدة “باجي مختار 3” إلى الجزائر رسميا إلى الجزائر بتاريخ 15 جوان 2021 إلى ميناء الجزائر. وكان في وقت سابق أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية لنقل البحري للمسافرين انه من المقرر إستلام السفينة خلال جويلية 2021 .

وقدرت قيمة السفينة 175 مليون دولار حيث تبلغ قدرة إستيعابها 1800 مسافر و600 مركبة. في حين يبلغ طولها 199.9 متر .بينما عرضها 29.95 مترا وتعتبر من اكبر السفن في أسطول السفن الجزائرية المخصصة لنقل المسافرين. وإنطلقت أشغال تصنيعها عام 2018 من قبل المجمع الصيني لصنع البواخر.

وتتوفر السفينة على مطعمين وقاعة شاي بالإضافة إلى فضاءات للأطفال وأيضا قاعة الصلاة وأخرى للرياضة. هذا فضلا على الغرف من الدرجة الاولى المجهزة بقاعة حمام وتلفاز. وكذا 10 أجنحة فخمة وعلى عشر أجنحة فخمة 2 منها رئيسيان.

وسيتم على متن السفينة الجديدة ضمان خدمة طبية للمسافرين في قاعة متوفرة على كل الأجهزة اللازمة.