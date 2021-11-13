الوزير الأوّل يشارك في مراسم إفتتاح الدورة الـ17 لمعرض دبي للطيران 2021

يشارك الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم غد بالإمارات العربية المتحدة في مراسم إفتتاح الدورة الــ17 لمعرض دبي للطيران 2021 . الذي تجري فعالياته بمطار آل مكتوم الدولي.

أين سيشرف بن عبد الرحمان على إحياء الوطني للجزائر بساحة الوصل في معرض ” إكسبو 2020 دبي”. وحسب بيان مصالح الوازرة الاولى انه وخلال مراسم إفتتاح الدورة الــ17 لمعرض دبي للطيران 2021 سيقوم بزيارة إلى جناح الجزائر بهذا المعرض الدولي.

وأضاف البيان ان الوزير الاول سيكون مرفوقا بوفد وزاري يضم كل من وزيرة الثقافة والفنون ، وزير التجارة وترقية الصادرات ووزير السياحة والصناعات التقليدية.

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وكان قد أدى اليوم الإثنين الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان زيارة مجاملة إلى أرملة مصور الثورة التحريرية ستيفان لابيدوفيتش. الزيارة جاءت على هامش توجد الوزير ألاول بببلغراد. أين قام بزيارة أرملته بمقر سكناها بالعاصمة الصربية.

وأبدى الوزير الأوّل خلال الزيارة عن عميق امتنان الجزائر حكومة وشعبا، لصديق الثورة الجزائرية الراحل لابيدوفيتش. وواصل بن عبد الرحمان ان الرا مصور الثورة التحريرية خلد بعدسته محطات النضال الجزائري.

من جهتها شكرت السيدة لابيدوفيتش الوزير الأوّل على هذه الزيارة معتبرة إياها التفاتة طيبة التي تنم عن وفاء الشعب الجزائري لأصدقائه ونبل أخلاقه. كما اكدت انها هي وعائلتها جزائريين وتفخر بالانتماء إلى هذا الشعب.

هذا وحضر اللقاء رئيس جمعية أصدقاء الجزائر ماركو جليتش، الذي حيا زيارة الوزير الأول وجدد عزمه على العمل لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

ويشارك الوزير الأول في أشغال الدورة الـ أشغال اجتماع رفيع المستوى، للذكرى الـ 60 لتأسيس حركة دول عدم الانحياز، بصفته ممثلا لرئيس الجهورية عبد المجيد تبون. حيث تم الإشادة بالدور الفعال الذي تقوم به الجزائر في بناء ودعم الحركة.

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