الوزير الأوّل يكرّم الفائزين في المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده

أشرف الوزير الأوّل سيفي غريب، سهرة اليوم، على تكريم الفائزين في المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده في طبعتها الـ21.

واختتمت مساء اليوم فعاليات هذه الطبعة التي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وخلال هذه الطبعة تُوّج القارئ عبد الرحمن فيصل محمد محمد قائد من دولة اليمن بالمرتبة الأولى في مسابقة جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده.

بينما حاز على المرتبة الثانية القارئ عبد الودود بن سديرة من الجزائر. متقدما على ناجي بن سليمان من دولة ليبيا في المرتبة الثالثة.

وحضر حفل اختتام فعاليات هذه المسابقة بالفضاء المسجدي لجامع الجزائر، عدد من أعضاء الحكومة. وممثلين عن هيئات وطنية وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وشهدت هذه الطبعة مشاركة 52 دولة من العالم العربي والإسلامي، تأهل منها 20 متسابقًا ومتسابقة إلى المرحلة النهائية.

وتميزت المنافسة بروح إيمانية عالية ومستويات استثنائية في الحفظ والأداء والتجويد. بما يعكس حرص الجزائر الدائم على تعزيز قيم حفظ القرآن الكريم وتجويده على الصعيد الدولي.

وتضمن الحفل مراسم تتويج الفائزين في مختلف فئات المسابقة، حيث تم منح الجوائز لأصحاب المراتب الثلاثة الأولى.

وشملت هذه الطبعة الاحتفاء بلجنة التحكيم الدولية وتقدير جهود أعضائها العلمية البارزة ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذه التظاهرة القرآنية الدولية.