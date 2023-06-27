الوزير الاول يهنىء الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك في تغريدة له عبر حساله على التويتر.

وكتب بن عبد الرحمان “تتعاقب علينا الأعياد ويحل عيد الاضحى هذه السنة بثلاثة أيام إجازة والتي اقرها رئيس الجمهورية لينعم فيها الجزئريون بوافر من لبوقت لأنفسهم وأسرهم واقاربهم.”

وأضاف الوزير الالو انه “بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا يسعدني ان انقل الى كل الجزائريات والجزائريين داخل وخارج الوطن أسمى عبارات التهاني سائلا المولى العلي القدير ان يبارك بك ولاهلكم وان يرزقكم الدرجات العلى ويتقبل منا ومنكم صالج الاعمال ولحجاجنا الاطهار حج مبرور وذنب مغفور وعودة ميمونة إلى أهاليهم سالمين غانمين.”

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم والجزائربالف خير