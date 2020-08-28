“الوزيعة”.. عادات الجزائريين في يوم عاشوراء

لايزال الكثير من الجزائريين متمسكين بعادات وتقاليد أجدادهم خاصة في الاحياء الشعبية العريقة.

فبشرق الجزائر وبالذات بولاية بجاية، ببلدية تازمالت، يطلق سكان المنطقة على احتفالية عاشوراء بـ “عادة تمشرط” أو “النفقة”.

حيث لا يزال سكان المنطقة متمسكون بعادات اجدادهم في هذا اليوم المبارك، ويلجؤون ككل سنة لإقامة الوزيعة وتوزيعها على عائلات المنطقة خاصة منهم ذوي الدخل الضعيف.

حيث انتهز سكان بلدية تازمالت، اليوم الجمعة والمصادف لـ “عشاء النفقة”، كما يطلق عليه، بتنظيم تيمشرط والتي يتم التصدق فيها للعائلات ذوي الدخل المتوسط.

وقام سكان المنطقة بذبح بقرة، تم اقتنائها من أموال زكاة بعض سكان المنطقة لفائدة بعض الفقراء والعائلات المعوزة.

ويتم بعد الذبح مباشرة، توزيع لحم البقرة على غرف متساوية، ويقوم سكان المنطقة بتوزيعها علها البهجة قي قلوب العائلات كوليمة تجمع وتقرب أفراد كل العائلات في لمة عشاء النفقة.