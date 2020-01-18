الوسط الفني يفجع بوفاة نادية رفيق بعد يوم من رحيل ماجدة الصباحي

إنتقلت إلى رحمة الله، الفنانة المصرية المعروفة بأم الفنانين، نادية رفيق، أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ84 عاما.

وأعلن فضيل كوردي، إبن الفقيدة، وفاتها عبر حسابه على الفيسبوك، وكتب: “أتمت أمي، أم الغلابة كما يعرفها البعض، الفنانة القديرة نادية رفيق، مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها على خير وجه، وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى”.

وشاركت الفقيدة، في الكثير من المسلسلات والأفلام المصرية الشهيرة، على غرار “أحلام الفتى الطائر” و” هي والمستحيل”، و”أخو البنات”، و”الأصدقاء”.

وفجع الوسط الفني، الخميس، برحيل الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، عن عمر ناهز الـ89 عاما، وشيعت إلى مثواها الأخير، أمس الجمعة.