الوسواس القهري والخوف.. هذه الحالات التي يستقبلها الأخصائيون النفسانيون

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يتسم اضطراب الوسواس القهري (OCD) بنمط من الأفكار والمخاوف غير المرغوب فيها تدفعك إلى القيام بسلوكيات تكرارية (سلوكيات قهرية).

تعيق هذه الوساوس والسلوكيات القهرية الأنشطة اليومية وتتسبب في ضيق شديد.

يمكنك محاولة تجاهلها أو إيقافها، لكن لن يؤدي هذا سوى لزيادة شعورك بالضيق والقلق.

في النهاية، تشعر بأنك مدفوع لأداء السلوكيات القهرية في محاولة لتخفيف التوتر.

على الرغم من الجهود المبذولة لتجاهل هذه الأفكار أو الدوافع المزعجة أو التخلص منها، فإنك تستمر في التفكير فيها.

كما يؤدي هذا إلى مزيد من السلوك الطقوسي – الحلقة المفرغة لاضطراب الوسواس القهري.

بالمقابل يتمحور اضطراب الوسواس القهري غالبا حول موضوعات محددة – على سبيل المثال، الخوف المفرط من التعرض للتلوث بسبب الجراثيم.

وللتخفيف من مخاوفك من التعرض للتلوث، قد تقوم بغسل يديك بشكل قهري حتى تصابا بالتقرح والتشقق.

إذا كنت مصابا باضطراب الوسواس القهري، فقد تشعر بالخجل والحرج من هذه الحالة المرضية، لكن قد يكون العلاج فعالا.

اضطراب الوسواس القهري هي أفكار متكررة ومستمرة وغير مرغوب فيها أو رغبات أو صور ملحة تسبب الضيق أو القلق.

كما قد تحاول تجاهلها أو التخلص منها من خلال أداء سلوك أو طقوس قهرية.

وعادة ما تظهر هذه السلوكيات عندما تحاول التفكير في أشياء أخرى أو القيام بتنفيذها.