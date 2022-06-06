الوضعية الإدماجية في الفيزياء تُربك تلاميذ البيام

اجتاز امس اكثر من 700 و 47 ألف تليمذ امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط في أربع مواد كانت في متناول الجميع ما عدا مادة الفيزياء التي أربكت بعض التلاميذ خاصة في الوضعية الادماجية .

و اجتاز امس التلاميذ ، في أربع مواد تتمثل في اللغة العربية ، العلوم الفيزيائية ، التربية الإسلامية والتربية المدنية صنعها التنظيم المحكم من قبل مصالح الامن ومديري مراكز الاجراء

كانت الساعة تشير الى السابعة صباحا عندما شرع الاولياء مع ابنائهم في التجمع أمام مراكز الإجراء في انتظار فتح الأبواب التي كانت مشددة الحراسة ، وامام كل باب يوجد شخص يقوم بتمرير كاشف المعادن على التلاميذ وآخر قس درجة الحرارة ويجبر التلاميذ على وضع محلول اليدين .

أولياء يعتبرون اجتياز 4 مواد في اليوم متعب للتلاميذ

وبعد دخول التلاميذ الى مراكز الاجراء في أجواء هستيرية عند البعض بسبب بكاء بعضهم ، رفض عدد من الأولياء الابتعاد عن مراكز الإجراء بالرغم من توصيات وزارة التربية ورجال الأمن .

وقال عدد من التلاميذ ان الموضوع كان من الدروس التي درسوها داخل القسم مشيرين الى ان الموضوع كان ” سهل جدا “.

لكن آراء التلاميذ لم يك نفه في مادة العلوم الفيزيائية التي وجد فيها التلاميذ بعض الصعوبات وفي هذا الصدد قالت نسرين ” في التمرين الاول تم الجمع في مواضيع من الفصل الاول والثاني ، الامر الذي اربك بعض المترشحين ،فيما قالت سارة ان الوضعية الادماجية كانت معقدة نوعا ما وتحتاج الى وقت كثير من اجل الاجابة عليها .

من جهته قال محسن ان امتحان الفيزياء كان سهلا بالنسبة للتلميذ الذي حضر منذ بداية السنة الدراسية وهو الامر الذي اكده زميله منصف حيث قال” بعض زملائي لم يراجعوا دروس الفصل الاول وهو الامر الذي ساهم في عجزهم عن حل التمارين التي كانت في المتناول وهي الاسهل من المواضيع التي كنا نجتازها في الاختبارات الفصلية ”

اما بالنسبة للاسئلة الخاصة باللغة التربية الاسلامية فقد اكد جل التلاميذ ان الاسئلة كانت في المتناول باعتبار انها كانت بسيطة ومحددة حيث لم تكن تحتاج لذكاء كبير للاجابة عليها .