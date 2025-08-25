الوضع الإنساني الكارثي في غزة محور لقاء عطاف ونظيره الكويتي 

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بجدّة. محادثات ثنائية مع نظيرة الكويتي، عبد الله علي اليحيا.

وحسب بيانٍ للوزارة، جرى اللقاء على هامش مشاركة عطاف، في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

واستعرض الطرفان، خلال اللقاء، مختلف جوانب العلاقات المتميزة التي تجمع بين الجزائر والكويت. وآفاق الارتقاء بها إلى مراتب أسمى تتماشى مع الأهداف الطموحة التي سطرها قائدا البلدين

كما تشاور الوزيران حول الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده قطاع غزة. جرّاء تواصل العدوان واستمرار الحصار المفروض عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.