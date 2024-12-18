الوضع في سوريا محور مكالمة هاتفية بين عطاف وممثلة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من قبل الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الدفاع، كاجا كالاس.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد سمح الاتصال الهاتفي بتناول العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وبحث سبل تعزيزها في إطار التوجه نحو بناء شراكة متوازنة تعود بالنفع على الطرفين.

كما تطرق الطرفان، خلال الاتصال، إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما المستجدات في سوريا الشقيقة.