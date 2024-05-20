الوضع في غزة تعدّى الكارثي.. و1.5 مليون فلسطيني في رفح يُواجهون الموت

قال المُمثل الدائم المُساعد للجزائر بالأمم المتحدة نسيم قواوي، إن الوضع الإنساني في غزة تعدّى الكارثي، مشيرا إلى أن 1.5 مليون فلسطيني في رفح يُواجهون الموت الذي يلوح في الأفق.

وأضاف قواوي في كلمة له خلال جلسة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، أن جيش الاحتلال يسيطر على جميع المعابر بما في ذلك معبر رفح وهذا يدفع سكان غزة إلى مستويات غير مسبوقة من الحرمان.

وتابع ذات المتحدث بأن جيش الاحتلال ينفّذ إستراتيجية التطهير العرقي وقتل الأطفال في غزة والقضاء على الأمل في حياة أفضل.

وواصل قواوي: “رفح هي المنطقة الوحيدة المتبقية التي يمكن فيها للعاملين في المجال الإنساني أن يعملوا.”

قواوي: ما يحدث في غزة ليس حربا.. إنها إبادة جماعية وتصرف همجي من قبل جهة تعرف أنها ستفلت من العقاب.

وقال قواوي في السياق ذاته إنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يوقف الأعمال العدائية في غزة وأن يؤسس لبعثة تحقيق دولية من أجل تقصي الحقائق ولضمان المساءلة.

وختم قواوي قائلا:” أطفال ونساء وأهل غزة يستحقون العدالة ودعم المجتمع الدولي.. والتقاعس يعني التخلي عنهم وعن إنسانيتنا”