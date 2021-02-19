الوضع مُعقد.. شباب بلوزداد مُهدد بخسارة مُباراة صانداونز على البساط

يتواجد شباب بلوزداد، في وضعية لا يُحسد عليها في الساعات القليلة الماضية، بسبب قضية مُباراته أمام صانداونز الجنوب إفريقي.

وسيكون أبطال الجزائر، مُهددين بخسارة المُباراة على البساط الأخضر، بهدفين دون رد، إن لم يجدوا ملعبا وبلدا يحتضن اللقاء.

ويجب على أبناء لعقيبة، حل هذه المعضلة، في أجل لا يتعدى الـ48 ساعة القادمة.

وينص قانون الكاف، المُتعلق بفترة “وباء كورونا” على التالي :”في حالة عدم تمكن الفريق المُضيف على تنظيم اللقاء، أو عجز عن إستقبال مُنافسه، لغياب التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية، فإنه يعتبر خاسرا بهدفين لصفر”.

وينص ذات القانون :”في حالة عدم تمكن الفريق من إيجاد بلد مُحايد، يستضيف لقاءه، فإنه سيعتبر خاسرا على البساط”.