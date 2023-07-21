الوظائف الصيفية للأجانب في أوروبا: هؤلاء من يمكنهم الاستفادة

يمكن لمواطني الدول الأخرى العثور على وظائف صيفية مريحة للغاية في الاتحاد الأوروبي. سواء كانوا يقيمون هناك بتأشيرة طالب أو تأشيرة عمل.

يوضح موقع المفوضية الأوروبية أن حقوق العمل والالتزامات القانونية للعمل أثناء الدراسة في الخارج. تعتمد في الغالب على ما إذا كان بلد الطالب الأصلي جزءًا من الاتحاد الأوروبي.

ويسمح تصريح العمل للمواطن من خارج الاتحاد الأوروبي بالعمل في الاتحاد الأوروبي. بينما لا يُطلب من أصحاب المهن الحرة الحصول على تصريح عمل للعمل في المنطقة.

ومع ذلك ، يمكن تطبيق قواعد مختلفة بناءً على البلد الأصلي للمرشح ، حيث يمكن لمواطني تركيا. على سبيل المثال ، التمتع بظروف العمل نفسها التي يتمتع بها مواطنو الاتحاد الأوروبي إذا التزموا بالقواعد التالية:

بعد عام واحد من العمل القانوني ، يُسمح للمواطن التركي بتجديد تصريح العمل لدى صاحب العمل نفسه.

بعد فترة ثلاث سنوات ، يحق لهم تغيير صاحب العمل أو اختيار صاحب عمل آخر في نفس مجال النشاط.

كما أنه بعد أربع سنوات ، يتم منح المواطنين الأتراك حق الوصول الكامل إلى العمل في تلك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي

في حين أن هذه القواعد تنطبق على المواطنين الأتراك ، يمكن لمواطني الدول الثالثة الأخرى. أولئك الذين لديهم اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص. التمتع بنفس ظروف العمل التي يتمتع بها مواطنو الدولة المضيفة.

وتشمل هذه البلدان الجزائر والمغرب وتونس وروسيا وألبانيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك. وكوسوفو وصربيا وأوكرانيا وأندورا وسان مارينو. و 79 دولة أخرى في القارة الأفريقية بالإضافة إلى مجموعة دول الكاريبي والمحيط الهادئ.

من ناحية أخرى ، يُسمح لمواطني الدول التي ليس لها اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بالعمل في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. بناءً على قوانين مواطني ذلك البلد. أولئك الذين لديهم علاقة عائلية مع مواطن من الاتحاد الأوروبي معفون من شرط الحصول. على تصريح عمل ولهم الحق في معاملة متساوية كمواطن في الاتحاد الأوروبي.