الوظيفة العمومية: السبت المقبل المصادف ليوم عاشوراء عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، بأن يوم السبت 29 أوت الجاري المصادف ليوم عاشوراء، سيكون عطلة مدفوعة الأجر.

وحسب موقع الإذاعة الوطنية نقلا عن بيان المديرية، فإن يوم السبت المقبل المصادف ليوم عاشورا، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات.

وأوضح بيان المديرية بأنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.