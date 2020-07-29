الوظيفة العمومية.. يوما الجمعة والسبت عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، بأن يومي الجمعة 31 أوت والسبت الفاتح أوت، سيكونان عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان المديرية العامة، فإن يومي السبت والجمعة المقبلين سيكونان عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة.

وأوضح البيان بأنه يأتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية والمعدل والمتمم.

وعليه سيكون يوم الجمعة العاشر والسبت الحادي عشر من ذي الحجة 1441 هجري الموافقين لـ 31 جويلية والفاتح أوت 2020، يومي عطلة مدفوعة الأجر.

ويمسّ القرار كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا كل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة.

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.