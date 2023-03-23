الوظيف العمومي.. هذه شروط الإستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة

صدر في العدد 15 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إستفادة الموظفين من عطلة غير مدفوعة الراتب بغرض إنشاء مؤسسة.

ووفقا لهذا المرسوم، رقم 23-93 الموقع في الـ5 مارس 2023 من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان فإنه يجب على الموظف الراغب في الإستفادة من الحق في العطلة لإنشاء مؤسسة. أن يقل سنه عن 55 سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب. وأن يثبت أقدمية خمس سنوات بصفة موظف. كما يتعهد بالإلتزام بقواعد المنافسة النزيهة. وعدم الإضرار بإدارته المستخدمة. كما تمنح العطلة للموظف مرة واحدة خلال حياته المهنية لمدة سنة واحدة ويمكن تمديدها بصفة استثنائية لمدة ستة أشهر على الأكثر.

كما يستثنى من الإستفادة من هذه العطلة الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة في الأمن الوطني والحماية المدنية. وإدارة السجون وإدارة الجمارك وإدارة الغابات وأمن الإتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية. والأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.

كما يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من العطلة تقديم طلب إلى مستخدمه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر للاستفادة من العطلة مقابل وصل استلام, حسب المرسوم.

يتعين على الإدارة المستخدمة الرد على طلب الموظف للاستفادة من العطلة في اجل لا يتعدى شهرا واحدا. ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وتبليغه أما بالموافقة على الاستفادة من العطلة وإما بتأجيل الموافقة على طلبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وإما بالرفض المعلل بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة.

ويمكن للموظف في حالة رفض طلبه في الإستفادة من العطلة. أن يقدم في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض”. تظلما لدى السلطة السلمية التي يجب عليها البث فيه في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التظلم.

تمديد العطلة للموظف الذي لم يكمل مشروعه بالمؤسسة

وإذا لم يتمكن الموظف من انجاز مشروعه خلال فترة العطلة، يمكنه أن يطلب خلال شهر واحد على الأقل قبل تاريخ نهاية عطلته. تمديد عطلته بصفة استثنائية من اجل مواصلة إنجاز مشروعه في حدود ستة أشهر. أو إعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

كما يحتفظ بحقوقه المكتسبة عند تاريخ وضعه في العطلة لاسيما منها الأقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة. وفي الرتبة وكذا في التقاعد. وفي حالة ما أنجز الموظف مشروعه أو إذا لم يطلب إعادة إدماجه في أجل شهر واحد على الأقل قبل نهاية العطلة. تنهى علاقة عمله ويشطب من قائمة مستخدمي إدارته.

كما للموظف المستفيد من العطلة الحق في الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الإجراء في حدود سنة مدنية واحدة, يوضح النص.

وصدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي، يقر الحق في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الراتب لإنشاء مؤسسة لفائدة الأعوان. الذين تم توظيفهم بعقد غير محدد المدة. وذلك وفق نفس الشروط المذكورة أعلاه.

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