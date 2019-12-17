الوظيف العمومي يرخص لتوظيف خريجي المدارس الخاصة لشبه الطبي

وجهت وزارة المالية تعليمة إلى المديرين الجهويين للميزانية والمراقبين الماليين، من أجل توظيف مساعدي التمريض المتخرجين من المدارس الخاصة دفعة 2018، على مستوى المراكز الاستشفائية، وذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة.

وحسب المراسلة رقم 5984 تحوز «النهار» على نسخة منها، فقد تحصلت وزارة الصحة على الموافقة الاستثنائية على توظيف مساعدي التمريض دفعة 2018، من خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي.

وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة لسنة 2019 على مستوى كل مؤسسة معنية.

وحسب محضر الاجتماع الذي عقد في 11 نوفمبر الماضي، بمقر المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة المالية، الذي خصص للبت في مسألة إمكانية توسيع التدابير المتعلقة بتوظيف خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي.

وذكّرت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، بموقفها في ما تعلق بالترخيص استثناءً لتوظيف مساعدي التمريض دفعة 2018 خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي، الذين استفادوا من التدابير الاستثنائية للتوظيف.

شريطة منح الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العمومية للتكوين شبه الطبي، كما أنه على المعنيين استيفاء الشروط القانونية الأساسية للتوظيف.

لاسيما شرط المستوى الدراسي ومدة التكوين المنصوص عليهما في المرسوم المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى أسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية.

وحسب المراسلة، فسيتم انتقاء المترشحين طبقا لأحكام المنشور رقم 7 المؤرخ في أفريل 2011، المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية.

في إطار المناصب المالية المفتوحة بعنوان المؤسسات العمومية المنتقاة. وأكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيایت، أنه لا توظيف في ميدان شبه الطبي إلا للمتخرجينی من المدارس والمعاهد المعتمدة من قبل قطاعها.

داعية مديري الصحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تم اتخاذها بعد تلقي مصالحها الوزارية عدة شكاوي من خريجي المدارس الخاصة غير المعتمدة من طرف وزارة الصحة، التي تُكوّن في مجال شبه الطبي.

والتي تنشط على مستوى عدة ولايات، والتي مفادها رفض ملفات توظيفهم بحكم أن الشهادة المسلمة لهم غير معترف بها.