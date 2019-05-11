الوظيف العمومي يطلب معدلات الناجحين في القوائم الاحتياطية من وزارة التربية

بعد استدعاء بعض مديريات التربية لراسبين في المسابقات بين 2017 و2018 بحجة وجود مناصب شاغرة

طالبت الوظيفة العمومية وزارة التربية الوطنية بتزويدها بقائمة الناجحين في القوائم الاحتياطية والمعدلات التي تحصل عليها كل مترشح.

وهذا قصد دراستها وتحسينها ومطابقة المعدلات المحصل عليها مع المعدلات التي تقبل التوظيف في القطاع، مع التركيز على نقاط المواد الأساسية.

ويأتي هذا، في الوقت الذي كثرت فيه الأيام القليلة الماضية أنباء عن إقدام العديد من مديريات التربية على استدعاء ناجحين في القوائم الاحتياطية بمعدلات دنيا.

ليس هذا فحسب، بل إن بعضا من مديريات التربية قامت باستدعاء الراسبين في مسابقات التوظيف الماضية التي تم تنظيمها بين عامي 2017 و2018 في الأطوار التعليمية الثلاثة.

بحجة وجود مناصب شاغرة. ويأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه العديد من نواب البرلمان وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، بضرورة الإعلان عن مسابقة توظيف وتوقف العمل بالقوائم الاحتياطية.

مشيرين إلى أن الجامعة الجزائرية تخرج سنويا حوالي 700 ألف جامعي سنويا وجب منحهم فرصة للتوظيف أيضا.

وفي هذا الصدد، طالبت نقابة التربية الوزارة الوصية بضرورة الإعلان عن مسابقة توظيف، باعتبار أن عدد المناصب الشاغرة في مختلف الأطوار في ارتفاع كبير.

حيث يصل إلى أكثر من 40 ألف منصب من دون احتساب الاستقالات وحالات التقاعد.

كما انتقدت النقابات غياب الحوكمة في عملية توزيع الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة خاصة من القوائم الاحتياطية.

مما ساهم في فوضى كبيرة على مستوى مديريات التربية، وهذا من خلال الاستدعاء العشوائي من دون التأكد من المناصب الشاغرة.

حيث أن العديد من المؤسسات التربوية عرفت تشبعا في بعض التخصصات، فيما تعرف أخرى عجزا كبيرا في الأساتذة.

هذا وكان وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، قد صرح بأن الوزارة ستقوم بمسابقة توظيف إذا استدعى الأمر.

حيث يتم الآن استكمال العمل بالقائمة الاحتياطية من خلال إسداء تعليمات لمديريات التربية باستدعاء الناجحين عند وجود أي منصب شاغر.

للإشارة، فإن العديد من مديريات التربية شرعت في استدعاء الناجحين في القوائم الاحتياطية حسب احتياجات كل مؤسسة تربوية.