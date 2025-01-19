الوظيف العمومي..5 أشهر فقط لاستكمال مسابقات التوظيف

دعت المديرية العامة للوظيفة العمومية مختلف المصالح والادارات التابعة لها إلى استكمال المسابقات والامتحانات المهنية التي تم الشروع فيها. بعنوان سنة 2024، وكذا تلك التي تم إيداع قرارات ومقررات فتحها. وحظيت بالموافقة قبل تاريخ 25 ديسمبر 2024.

وأكدت الوظيفة العمومية، أنه وفي حالة عدم إجراء هذه المسابقات والامتحانات المهنية. لأي سبب كان، في أجل خمسة أشهر، فإن قرار أو مقرر فتحها يصبح لاغيا.

كما أكدت أن مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية. ينبغي إيداعها لدى المصالح المركزية أو المحلية، حسب الحالة للدراسة والمصادقة عليها، في الآجال القانونية المحددة لذلك، أي بمجرد تسلم مدونة الميزانية للسنة المالية المعنية، وعلى أقصى تقدير. خلال شهر من تاريخ تبليغها. وفي كل الحالات قبل تاريخ 15 مارس من السنة المالية، وهو آخر أجل للمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، ودخولها حيز التطبيق.

كما طالبت الوظيفة العمومية بإدراج المترشحين المقبولين في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية التي تم الشروع فيها بعنوان سنة 2024 والتي تم اعتماد نتائجها. بعد انتهاء السنة المالية المعنية، ضمن قائمة اسمية إضافية، حيث تتم دراسة المخططات السنوية. لتسيير الموارد البشرية للسنة الحالية ( 2025)، على هذا الأساس.

إضافة إلى تبليغ كافة القرارات والمقررات المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين المتحدة خلال سنة 2024. مع التذكير أن أجال التبليغ القانونية محددة بعشرة (10) أيام، ابتداءً من تاريخ إمضاء القرارات،

كما دعت إلى توثيق الشهادات والمؤهلات وكشوف النقاط الخاصة بالأعوان حديثي التوظيف. علما أنه يتعين تبليغ نتائجها إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية حسب الحالة. خلال سنة التوظيف واستثناء، وعند الضرورة، خلال السنة التي تليها مباشرة على أقصى تقدير.

ويجدر التذكير بهذا الصدد، أنه يتعين اتباع نفس إجراء توثيق الشهادات بالنسبة للموظفين الذين تمت ترقيتهم على أساس الشهادة، وكذا الأعوان الذين تم إدماجهم إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، أو الأعوان الذين تم تحويل عقودهم.