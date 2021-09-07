الوفاق سعلن عن تعاقده مع بوحلفاية وبلقروي

أعلن نادي وفاق سطيف عن تعاقده مع الحارس زكرياء بوحلفاية، والمدافع الدولي السابق هشام بلقروي ليكونا رابع الإستقدامات الصيفية هذا الموسم بعد التعاقد مع كل من بن عياد وابراهيم فرحي.

وكشفت الصفحة الرسمية لفريق وفاق سطيف على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك عن توقيع اللاعب بلقروي على عقد لمدة موسمين، فيما سيكون الحارس بوحلفاية سطايفيا لمدة ثلاث مواسم.

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