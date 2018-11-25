الوفاق كان يُريد “كارتيرون” لخلافة “الطاوسي” !!

كشف موقع “اليوم السابع” المصري اليوم الأحد أن إدارة وفاق سطيف إتصلت بالمدرب الفرنسي المُقال من تدريب الأهلي المصري “باتريك كارتيرون” لخلافة “رشيد الطاوسي”.

وأفاد مصدر من بيت الأهلي للموقع المذكور أن “كارتيرون” رفض عرض الوفاق السطايفي الذي إستقر في الأخير على تعيين نور الدين زكري.

وأضاف نفس المصدر أن كارتيرون رفض عرض الوفاق بسبب حاجته للراحة وكذا لضعف المقابل المالي الذي عرضه الرئيس حسان حمار.

وكانت إدارة الوفاق عينت أمس السبت “زكرينيو” مدربا جديدا خلفا للمغربي الطاوسي الذي فسخ عقده بالتراضي مع النسر الأسود.