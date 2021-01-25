“الوفاق” لإيقاف زحف المدية.. و”العميد” لقطع الطريق على الأندية الطامحة في الوصافة

الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى

سيكون الموعد، غد الثلاثاء، مع مباريات الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى، حيث يسعى وفاق سطيف إلى تعزيز صدارته، بوقف زحف أولمبي المدية الذي حقق 5 انتصارات على التوالي، فيما تنقل مولودية الجزائر لتحقيق نتيجة إيجابية في تلمسان يؤمّن بها مركز الوصافة، وأي تعثر لـ”العميد” قد يصبّ في مصلحة أولمبي المدية أو جمعية عين مليلة، وأندية أخرى تتواجد في حالة ترقب.

يصطدم وفاق سطيف في هذه الجولة، بأحسن فريق خارج الديار في الجولات الأخيرة، ويتعلق الأمر بأولمبي المدية، الذي سيسعى إلى مباغتة “النسر الأسود” وتحقيق سادس انتصار على التوالي، والقفز إلى المركز الثاني في حال تعادلة مولودية الجزائر أو خسارتها في تلمسان أمام “الوداد” المحلي، ومن بين الأندية التي تتواجد في حالة ترقب، نجد جمعية عين مليلة وشباب بلوزداد، اللذان يستقبلان كل من سريع غليزان واتحاد بلعباس على التوالي، بهدف الخروج بالنقاط الثلاث ورفع الرصيد إلى 18 نقطة.

سادس الترتيب بـ 15 نقطة، مولودية هران، سيتنقل إلى العاصمة لمواجهة أبناء “سوسطارة”، حيث يسعى “الحمراوة” إلى تجنب تلقي أول هزيمة في الموسم، والعودة برابع نتيجة إيجابية من العاصمة، رغم أن المأمورية لن تكون سهلة أمام أشبال فروجي، الذين يتواجدون في أحسن أحوالهم.

من جهته، فريق شبيبة القبائل، سيسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية بالاستثمار بدوره في تنقله لمواجهة نجم مڤرة، وتأكيد الفوز المحقق على الساورة، وتعمل جمعية الشلف على استعادة توازنها سريعا عندما تستقبل نادي بارادو، لتدارك الهزيمة المسجلة في “داربي الغرب” أمام “الحمراوة”، ولو أن المهمة لن تكون يسيرة أمام منافس انتفض في الجولة الماضية بثلاثية أمام سكيكدة.

وفي بشار، يحلّ الجريح شباب قسنطينة ضيفا على شبيبة الساورة، في مباراة يسعى خلالها كل طرف إلى تدارك الهزيمة المسجلة في اللقاء السابق، وفي بسكرة، يهدف “الإتحاد” المحلي لاستغلال فرصة استضافة أهلي البرج من أجل العودة إلى السكة الصحيحة.

برنامج الجولة:

شبيبة سكيكدة – نصر حسين داي … 14:30

شباب بلوزداد – إتحاد بلعباس … 14:30

إتحاد بسكرة – أهلي برج بوعريريج … 14:30

نجم مڤرة – شبيبة القبائل …14:30

جمعية عين مليلة – سريع غليزان … 14:30

وداد تلمسان – مولودية الجزائر … 15:00

وفاق سطيف – أولمبي المدية … 15:00

جمعية الشلف – نادي بارادو … 15:00

شبيبة الساورة – شباب قسنطينة … 15:00

إتحاد العاصمة – مولودية وهران … 15:00