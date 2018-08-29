الوفاق مع الكبار.. والمولودية تنهار !

م.الجزائر 1 – 2 و.سطيف

كازوني: «كرة القدم اختارت الوفاق وخبرته الإفريقية صنعت الفارق»

الطاوسي: «لاعبو الوفاق كانوا فعّالين ومركّزين لذلك فزنا باللقاء»

افتكّ وفاق سطيف ورقة المرور إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، عقب فوزه أمس بملعب 5 جويلية الأولمبي على حساب مضيّفه مولودية الجزائر بنتيجة (2/ 1) واحتلاله المركز الثاني في المجموعة، حيث عاد من بعيد بعد أن كان من دون رصيد في أول جولتين، ليصبح برصيد 8 نقاط خلف المتصدر تيبي مازيمبي الكونغولي.

ودخل الوفاق مباراة أمس بقوة، واستغل جحنيط مخالفة مباشرة ليغالط المدافع عزي، الذي لامس الكرة برأسه وخادع حارسه شعال في الدقيقة الخامسة من اللقاء، وهو ما أخلط أوراق أصحاب الأرض.

ولم تتوقف كتيبة المدرب المغربي رشيد الطاوسي عند ذلك، بل أضافت الهدف الثاني عن طريق بوڤلمونة في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعد تهاون في دفاع العميد، هذا الأخير ورغم تقليص درارجة للنتيجة في الدقيقة 41 عن طريق ضربة جزاء، إلا أن المرحلة الأولى انتهت لصالح الوفاق.

وفي الشوط الثاني، اضطر جابو وغشة لمغادرة زملائهما بسبب الإصابة، وأقحم طاوسي بانوح مكان بوڤلمونة ليترك الفراغ لصالح أشبال كازوني الذين ضيعوا الكثير بسبب التسرع أحيانا، وبسبب صلابة دفاع الوفاق في أحيان أخرى.

لينتهي اللقاء بتأهل النسر الأسود إلى دور الكبار رفقة مازيمبي، بعد تعادل هذا الأخير أمس بملعبه أمام الدفاع الحسني الجديدي المغربي بهدف في كل شبكة، وتذيلت مولودية الجزائر ترتيب المجموعة وتبخر حلم الشناوة في مشاهدة فريقهم يقترب من الحلم الإفريقي والنجمة الثانية.

ومن دون شك أن انهيار المولودية سيضع مصير قاسي السعيد والمدرب كازوني على المحك، حيث ينتظر الجميع قرارات هامة من مجلس إدارة المولودية بأمور من الشركة المالكة لأغلبية أسهم الفريق سوناطراك.

إلى ذلك، ضمن لاعبو الوفاق منحة 50 مليون سنتيم، مثلما وعدتهم الادارة في حال بلوغ ربع نهائي المنافسة القارية.

كازوني: «كرة القدم اختارت الوفاق وخبرته الإفريقية صنعت الفارق»

قال المدرب الفرنسي بيرنارد كازوني، إن كرة القدم اختارت الوفاق في مباراة أمس، وإن فريقه كان قريبا من تعديل النتيجة في المرحلة الثانية من اللقاء، وقال: «تلقينا هدفا مبكرا ولم تكن أحسن طريقة لبداية المباراة، لكن بقينا مركزين وحاولنا العودة في النتيجة وضغطنا على المنافس.

كانت لدينا فرص، للأسف لم نتمكن من التعديل وكرة القدم اختارت وفاق سطيف رغم كل الفرص التي خلقناها، ربما الخبرة الإفريقية للوفاق هي التي صنعت الفارق.

كنا نود التأهل لكننا خسرنا أمام فريق جيد، حاولنا وقدمنا كل ما لدينا، ولكن تبقى لنا البطولة والكأس العربية».

الطاوسي: «لاعبو الوفاق كانوا فعّالين ومركّزين لذلك فزنا»

أشاد المدرب المغربي رشيد الطاوسي بأداء لاعبيه وقتاليتهم وفعاليتهم، وأرجع لهم الفضل في فوز فريقه على المولودية.

وقال عقب اللقاء في الندوة الصحفية: «شهدنا اندفاعا بدنيا في المباراة، كان هناك انتعاش بدني لفريقي، قلنا إن المباراة تلعب على جزيئات، اليوم نستحق ذلك، اللاعبون كانوا مقاتلين، خلقنا فرصا كثيرة، مباراة كنت داربي في ملعب كبيرة يسمح بتطبيق كرة جيدة، كل فريق قدم ما عليه، لاعبو الوفاق كانوا فعالين ومركزين لذلك فازوا باللقاء».

دوب: «كازوني لن يتحمّل وسيستقيل والخطأ الذي وقع فيه هو تخليه عن صايفي»

حمّل اللاعب السابق للمولودية فضيل دوب، في تصريح لتلفزيون «النهار»، المدرب كازوني مسؤولية الإقصاء.

وقال: «الخطأ الكبير الذي وقع فيه المدرب كازوني هو التخلي عن صايفي، لا يجب نسيان أن صايفي هو الذي شرع في العمل الموسم الفارط قبل وصول كازوني، وأيضا لماذا طردوا اللاعب المؤذن؟ ولماذا لم يتحدث كازوني عن قضية الانتدابات من قبل؟ المدرب عليه أن يتحدث عن الأمور السلبية لما تكون الأمور في وضع طبيعي، يقصد في تصريحه قاسي السعيد، سيزول عنه ضغط وأعتقد أنه سيستقيل ولن يتحمل ورحيله حاليا أفضل».

بلماضي تابع مباراة الوفاق والعميد رفقة الوزير ميهوبي..

تابع الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي، مباراة الوفاق والمولودية من القاعة الشرفية لملعب 5 جويلية، والتقطت عدسات المصورين مدرب قطر السابق رفقة وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ومدير مركّب 5 جويلية الأولمبي بختي.

فيما صفق الشناوة للاعبي الوفاق بعد فوزهم، خاصة جابو، و وجهوا وابلا من الشتائم لزملاء عزي وأيضا المدير الرياضي قاسي السعيد.

الحكومة توافق على إنشاء مركّب رياضي للعميد في بن عكنون

كشف تقرير لموقع «ألجيري 24»، أن الوزير الأول أحمد أويحيى وافق على إنشاء مركّب لمولودية الجزائر، من خلال منح قطعة أرض تابعة لوزارة التعليم العالي لإنشاء مركب رياضي متطور وتحويل هذه المنشأة العمومية لحساب الشركة البيترولية سوناطراك، قبل شهر أكتوبر المقبل.

ويتواجد الملعب «ريجا» ببلدية بن عكنون قرب ثانوية مقراني، كما أشار ذات الموقع إلى أن هذا المركب الرياضي سيكون في خدمة المنتخبات الوطنية وحتى الفرق الجامعية.

جابو ينتظر دعوة من بلماضي

كشف مدلل الوفاق السطايفي عبد المومن جابو، بعد مباراة أمس، أنه ينتظر دعوة من الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي، من أجل التواجد في التربص القادم للخضر تحسبا لمباراة غامبيا يوم 8 سبتمبر القادم.