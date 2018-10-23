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الوفاق مُتعادل ضد الأهلي في الشوط الأول

الرياضة
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الوفاق مُتعادل ضد الأهلي في الشوط الأول الوفاق الأهلي
بقلم عبد النور حواز

إنتهى الشوط الأول بين وفاق سطيف والأهلي المصري بالتعادل السلبي بملعب 08 ماي 1945 بسطيف.

وذلك لحساب عودة الدور النصف النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.


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