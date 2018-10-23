الوفاق مُتعادل ضد الأهلي في الشوط الأول

وذلك لحساب عودة الدور النصف النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.
فكك أمن العاصمة عصابة متكونة من 5 أشخاص زورت رخص البناء وقرارات تسوية قطع أرضية وقرارات منح قطع أرضية اجتماعية للبناء.
وحسب ذات المصالح فقد تم…
يجري الانتهاء من إنجاز مشروع تهيئة غابة "المنتزه" ببلقايد شرق وهران كموقع ترفيهي حيث من المنتظر تدشينها هذا الخميس.
هذا المشروع الذي يندرج ضمن إطار التحضيرات…
أصيب 5 أشخاص مساء اليوم الثلاثاء في حادث مرور وقع بمنطقة "بوتياس" بالمدخل الغربي لبلدية "الميلية" شرق ولاية جيجل .
وتمثل الحادث في اصطدام حافلة للنقل…
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