الوفاق مُتعادل ضد مازيمبي في الشوط الأول

وذلك في الجولة ال5 من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
تمكنت أعوان الجمارك بالتنسيق مع أعوان الأمن الحدود بمركز الطالب العربي الحدودي بولاية الوادي،
من حجز سلاح ناري من صنف 7 على متن سيارة من…
شهد مساء اليوم الجمعة، الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين واسيف وتيكجدة بولاية تيزي وزو، سقوط صخرة من جبال تيكجدة علي سيارة سياحية كان يقودها…
تمكنت مصالح الدرك الوطني وبعد التحقيق المعمق بعد جريمة القتل التي هزت بلدية أولاد يعيش ولاية غليزان من تحديد مكان الجاني، الذي ارتكب جريمة القتل
والذي…
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