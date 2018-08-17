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الوفاق مُتعادل ضد مازيمبي في الشوط الأول

الرياضة
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الوفاق مُتعادل ضد مازيمبي في الشوط الأول وفاق سطيف
بقلم عبد النور حواز

إنتهى الشوط الأول من لقاء وفاق سطيف والضيف تي بي مازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي بملعب 08 ماي 1945 بسطيف.

وذلك في الجولة ال5 من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


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