الوفاق والساورة يتقاسمان رحلتهما إلى موريتانيا لمباشرة مغامرتهما الإفريقية

طارت بعثة فريقي وفاق سطيف، وشبيبة الساورة، ظهر اليوم الخميس، إلى مورياتنيا، عبر رحلة مشتركة، لمباشرة مغامرتهما لهذا الموسم ضمن المنافسة الإفريقية.

وسيواجه فريق وفاف سطيف، نادي نواذيبو الموريتاني، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وفي المقابل، سيلتقي فريق شبيبة الساورة، بنادي كونكورد الموريتاني، بملعب هذا الأخير، لحساب مباراة ذهاب الدور الـ32 من كأس الكاف.

وتقاسما ممثلا الجزائر، رحلتهما إلى موريتانيا، في أجواء أخوية وحماسية، وكلهم عزم على تشريف الراية الوطنية.

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