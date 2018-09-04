الوفاق وسوسطارة يصطدمان بالوداد البيضاوي والنادي المصري قاريا

خطأ في قرعة ربع نهائي رابطة الأبطال يوقع سطيف أمام الأهلي المصري

سيواجه وفاق سطيف، في الدور ربع النهاي من رابطة الأبطال الإفريقية، الوداد البيضاوي في مباراة واعدة وقوية بين الفريقين اللذين يطمحان للذهاب بعيدا في المنافسة والتتويج بها.

حيث سيستقبل أبناء «عين الفوارة» في لقاء الذهاب بملعب 8 ماي 45 في سطيف يوم 14 أو 15 سبتمبتر، على أن تكون مواجهة العودة في المغرب يوم 21 أو 22 من نفس الشهر.

كما سيواجه الوفاق في حال تأهله للنصف النهائي الفائز في لقاء حوريا كوناكري الغيني أمام الأهلي المصري، حسبما جاء خلال عملية القرعة التي سحبت، أمس، بمقر «الكاف» بالقاهرة.

هذا وأعلنت «الكاف» عن مواجهة الوفاق للأهلي المصري في ربع النهائي أولا، قبل أن تتراجع وتعلن عن واجهة الوداد البياضوي، مؤكدين وقوع خطأ تقني أثار الكثير من الجدل.

واصطدم اتحاد الجزائر في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية بنادي المصري البور السعيدي في لقاء يعتبر قمة الدور في هذه المنافسة، أين يتنقل الاتحاد إلى مصر في مباراة الذهاب التي ستجرى يوم 16 سبتمبر القادم.

على أن تكون مواجهة العودة بالجزائر يوم 23 سبتمبر، وفي حالة حسم أبناء سوسطارة تأشيرة التأهل للدور نصف النهائي سيواجهون المتأهل من المباراة التي ستجمع بين نهضة أبركان المغربي أو فيتا كلوب الكونغولي.