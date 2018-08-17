الوفاق يبحث عن الإطاحة بمازامبي وإنعاش حظوظه للتأهل

يستقبل فريق وفاق سطيف أمسية اليوم الجمعة فريق تيبي مازامبي الكونغولي بملعب 08 ماي 45 بسطيف لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويسعى أشبال المدرب المغربي رشيد الطاوسي للإطاحة بالفريق الكونغولي من أجل إنعاش حضوضه في التأهل إلى الدور المقبل، على حساب مولودية الجزائر الذي يتواجد بدوره في المغرب لمواجهة فريق دفاع الحسن الجديدي.

وسجل النسر الأسود إنطلاقة قوية في الرابطة المحترفة الأولى بعد تجاوزه عقبة إتحاد بلعباس بثلاثية نظيفة، ويتواجد الوفاق بصدد العودة للواجهة منذ قدوم المغربي رشيد الطاوسي على رأس العارضة الفنية، حيث ستكون له فرصة سانحة لإعادة بعث حظوظه أمام الرائد تي بي مازمبي (10 نقاط) والذي ضمن مسبقا تأهله للدور ربع النهائي.

أما نادي تي بي مازمبي الكونغولي الذي أعاد شحن بطارياته خلال تربص دام أسبوعين بوهران، فهو ينوي خوض هذه المباراة بنية العودة بنتيجة إيجابية و ضمان ريادة المجموعة نهائيا مثلما يتمناه الهداف ميشاك إيليا.