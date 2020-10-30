الوفاق يبرمج تربصه الثالث بسطيف

قررت إدارة الوفاق برمجة تربص ثالث للفريق، بمدينة سطيف والذي ستتخلله ثلاث مباريات تحضيرية، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وكشفت إدارة الوفاق، عبر الحساب الرسمي للنادي، أنه من المقرر اجراء هذا التربص الثالث للفريق، بمدينة سطيف.

وسيواجه أشبال نبيل الكوكي، خلال هذا التربص، كل من فريق أولمبي المدية، جمعية عين مليلة، وشبيبة القبائل.

وجاء البرنامج الكامل للمباريات التحضيرية التي سيخوضها وفاق سطيف، على النحو التالي:

وفاق سطيف – أولمبي المدية (الثلاثاء 10 نوفمبر بملعب 8 ماي 1945).

وفاق سطيف – جمعية عين مليلة (السبت 14 نوفمبر بملعب عين مليلة).

وفاق سطيف – شبيبة القبائل (الأربعاء 18 نوفمبر بملعب 1 نوفمبر 1954).