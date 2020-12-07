الوفاق يتعرف على منافسه في كأس الكاف

تعرف فريق وفاق سطيف، على منافسه المقبل، طبعة هذا الموسم من منافسة كأس الكاف أين سيواجه فريق رونيسونس التشادي.

وسيواجه الوفاق السطايفي، نادي رونيسونس التشادي، في أول مباراة افريقية له هذا الموسم، ضمن الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكاف.

وبلغ نادي رونيسونس، الدور التمهيدي الثاني، بعد تعادله السلبي ذهابا أمام نادي كسمار الغيني، وفوزه في مباراة العودة بنتيجة 1-0.

ومن المقرر أن يباشر الوفاق مغامرته الإفريقية هذا الموسم، بالتنقل إلى التشاد، يوم 22 أو 23 من الشهر الجاري، لحساب مباراة الذهاب، على أن تلعب مباراة العودة بالجزائر يوم 5 أو 6 جانفي المقبل.