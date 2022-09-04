الوفاق يحيي الذكرى الـ33 لرحيل الأب الروحي للفريق “مختار لعريبي”

استذكرت إدارة وفاق سطيف، اليوم الأحد، الأب الروحي للفريق، مختار لعريبي، بمناسبة الذكرى الـ33 لوفاته.

وكتبت إدارة الوفاق، عبر الصفحة الرسمية للفريق، منشور جاء فيه: “تمر اليوم 33 سنة على وفاة الأب الروحي لنادي وفاق سطيف، المجاهد مختار لعريبي”.

كما أضاف مسؤولي الوفاق: “بعد صراع طويل مع المرض، وفي صبيحة 4 سبتمبر 1989 اهتزت الجزائر، والأسرة الثورية والرياضية، على نبأ انتقال روح الرجل القوي “مختار لعريبي” إلى الرفيق الأعلى”.

وذكّرت إدارة النادي السطايفي، بالإنجازات التي حققها الفريق، تحت قايدة مختار لعريبي، على غرار كأس إفريقيا للأندية البطلة سنة 1988.