الوفاق يراسل الكاف ويطالب بتعليق مشاركة المولودية في دوري الأبطال

قامت إدارة فريق وفاق سطيف بخرجة جديدة عندما أقدمت على مراسلة الاتحاد الافريقي لكرة القدم ومطالبته بتعليق مشاركة مولودية الجزائر في النسخة القادمة من منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

الإدارة السطايفية أكدت للكاف ضرورة تعليق هوية الممثل الثاني للجزائر الى غاية الفصل في الصراع الدائر بينها وبين الهيئات الكروية المختصة.

وقالت الإدارة السطايفية في بيان نشرته على “فايسبوك”:”قامت إدارة الوفاق بتوجيه مراسلة رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طلبت من خلالها تعليق هوية النادي الثاني الممثل للجزائر في رابطة الأبطال الأفريقية”.

وختم:”هذا إلى حين الفصل في النزاع القائم بين إدارة نادينا، والهيئات الكروية من طرف الجهات المخولة قانونا، بعد أن قامت بمراسلة الهيئات الكروية، وإعلامها برفض كل القرارات المتخذة والطعن فيها”.