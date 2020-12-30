الوفاق يستعيد خدمات توري تحسبا لمواجهة النصرية

سيستعيد فريق وفاق سطيف، خدمات لاعبه المالي مليك توري في مواجهة المقبلة أمام النصرية، فيما سغيب هواري فرحاني، بسبب الإصابة.

وكشف الحساب الرسمي لوفاق سطيف، جاهزية مليك توري للعودة إلى المنافسة، بعد شفائه التام من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى الفخذ.

وسيكون بإمكان المدرب نبيل الكوكي، الإعتماد على مهاجمه المالي، من جديد، والذي غاب عن المنافسة منذ انطلاق الموسم الجاري.

وفي المقابل، ستشهد المباراة المقلة للوفاق أمام نصرؤ حسين داي، غياب المدافع الأيسر هواري فرحاني، لمعاناته من تمدد عضلي.