الوفاق يستعيد لاعبين مهمين قبل مواجهة بلوزداد

تلقى الطاقم الفني لنادي وفاق سطيف، أخبار سارة قبل الصدام المرتقب بعد غد الخميس، أمام شباب بلوزداد، تمثل في استعادة لاعبين اثنين جد مهمين.

ويحل وفاق سطيف (34 نقطة)، ضيفا ثقيلا على شباب بلوزداد (35 نقطة)، سهرة الخميس. في قمة الجولة 22 من البطولة المحترفة، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.، بالنظر إلى رغبة كل طرف في تحقيق الفوز والصعود إلى الوصافة مؤقتا.

وكشف طبيب وفاق سطيف، إسماعيل زوبيري، اليوم الثلاثاء، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي، عن مستجدات عيادة الوفاق في شهر مارس الجاري.

وأبرز زوبيري، بأن الفريق سجل إصابتين. تتعلق الأولى بمحمد زيتي. الذي عانى من إصابة عضلية جعلته يبتعد عن التدريبات لـ 15 يوما، ولكنه عاد بشكل عاد للتدريبات.

أما الإصابة الثاني فتتعلق باللاعب سامي غديري، وقال طبيب الوفاق: “عانى من إصابة عضلية بسطية على مستوى الساق الأيمن.. احتاج لراحة وعمل لمدة أسبوع وهو الآن مع المجموعة ويتدرب بشكل عادي”.