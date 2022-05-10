الوفاق يسحق غليزان بسباعية ويُنذر الأهلي المصري !

سحق سهرة اليوم الثلاثاء فريق وفاق سطيف ضيفه سريع غليزان ليُنذر الأهلي المصري قبل مواجهة السبت رغم صعوبة المُهمة.

حيث استطاع الوفاق الفوز ب7 أهداف دون رد في اللقاء المتأخر من الجولة 29 للرابطة المُحترفة الذي جرى بملعب 08 ماي 1945 بسطيف.

كما انتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة سجلها أكرم جحنيط من ركلة جزاء، عبد الحق دباري ومنصف بقرار في الدقائق 27 و33 و36.

قبل أن يُضيف الوفاق رباعية في المرحلة الثانية وقعها رياض بن عياد في مناسبتين في الدقيقتين 71 و81.

كما سجل زوبير مطراني وعبد الرحيم دغموم في الدقيقتين 61 و72.

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