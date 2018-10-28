الوفاق يسعى لمداواة جراح الهزيمة الإفريقية من بوابة البطولة العربية

الرياضة
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الوفاق يسعى لمداواة جراح الهزيمة الإفريقية من بوابة البطولة العربية
بقلم يونس رزيق

يعود فريق وفاق سطيف للمنافسات الدولية بعد خروجه من نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، حيث سيواجه أشبال الطاوسي أمسية اليوم الأهلي السعودي في إطار الدور الـ16 من البطولة العربية للأندية الأبطال.

ويسعى الفريق الجزائري للفوز في مباراة اليوم التي سيحتضنها ملعب 8 ماي بسطيف من أجل وضع القدم الأولى في الدور ربع النهائي من المنافسة العربية.

وركز المدرب المغربي رشيد الطاوسي على الجانب النفسي خلال التحضيرات لمواجهة الأهلي السعودي، حيث طالب لاعبيه بضرورة نسيان الهزيمة المسجلة أمام الفريق المصري.


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